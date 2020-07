Varios heridos en un violentísimo triple choque en la autopista Santa Fe-Rosario

Cuatro personas resultaron con heridas de diversa consideración luego de un triple choque entre dos camiones y un auto en el kilómetro 1 de la autopista Rosario-Santa Fe.El siniestro se produjo pasadas las 13.30 del jueves cuando un camión que se dirigía por la mano hacia Santa Fe, por motivos que se tratan de establecer, se cruzó de carril e impactó contra otro pesado vehículo. El conductor de un VW Gol que venía detrás no pudo evitarlo y lo chocó.Personal policial, dotaciones de Bomberos Zapadores de Rosario y San Lorenzo y personal de Salud concurrieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos."Algo pasó ahí, una pérdida de aceite en el asfalto o algo así. Por suerte pude salir solo", dijo por Telefe el conductor del camión que se cruzó de carril y que iba en sentido hacia la capital provincial y que termina impactando al otro vehículo de gran porte.El chofer del otro camión debió ser asistido por los bomberos ya que, aunque estaba consiente, había quedado atrapado en la cabina y sufrió lesiones en los miembros inferiores.En tanto, una mujer de 59 años -madre del conductor del Gol-, fue trasladada en ambulancia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez ya que, según relató su hijo, había perdido el conocimiento: "Estamos bien, pero mi mamá se golpeó y perdió el conocimiento. El camión que termina cruzando iba para el lado de Santa Fe. El otro camión se cruzó de carril y lo chocó. Yo no pude hacer nada para esquivarlo, no veníamos rápido. Mi acompañante está embarazada y me dijeron que la iban atender primero a ella", comentó el joven, que resultó con algunos traumatismos leves.

El tránsito en la mano hacia Rosario estuvo interrumpido por espacio de varios minutos y la policía se aprestaba a liberar el tránsito en la zona dentro de algunos minutos.