Robo a Municipalidad de Tabossi: "Varios tenían llave de donde estaba el dinero"

El robo de 633 mil de pesos de las arcas de la comuna de Tabossi a comienzos de abril es un hecho que no se esclarece aún. Días atrás, Códigos habló con la única imputada: era secretaria de la intendenta y quedó cesante hace un tiempo.En diálogo con el programa, de, el abogado dijo que "el lunes nos pondremos a disposición del fiscal. Vamos a ver en el legajo qué elementos probatorios está teniendo a la vista. Comenzaremos una investigación que tiene características muy complejas, llamativas. Demostraremos la inocencia de Passi"."Existe el principio de inocencia, que nace desde el primer momento en que una persona es sospechada de cometer un ilícito hasta que se llegue a una condena de carácter firme que confirme lo contrario. En el caso de Passi hay una mega sospecha, no se sabe todavía si hay una imputación. No se le ha tomado una declaración de imputada formalmente", aseguró.La defensa "se va a circunscribir en qué es lo que ocurrió sobre aquella mañana y tarde en que desaparece esta suma de dinero, que se encontraba en el inmueble donde funciona la municipalidad de Tabossi. Estaba en un mueblecito del que varias personas tenían la llave. Algunas de ellas concurrieron en horas de la tarde y eso llama la atención".Rodríguez Allende consideró que si Passi tenía deudas, "no es un elemento indiciario serio, objetivo y que tenga un peso de imputar a alguien de peculado. Habría que ver y analizar la situación de otros funcionarios, si había otras deudas"."Me llama la atención los distintos movimientos que se fueron efectuando en la persona de Passi. Habría que preguntarse si ella era efectivamente la responsable de tener ese dinero, si lo custodiaba, si tenía funciones de tesorería o carácter contable de ese dinero", aseguró.En ese sentido, dijo que "lo que más me interesa es que a Passi se le dicte el sobreseimiento o se la absuelva en un juicio oral y público. Si esto nos lleva más tiempo, más trabajo y más complejidad, iremos a juicio oral y público, tendrán que ir a juicio todos como testigo, tendrán que decir la verdad, porque si no van a incurrir en un grave delito".