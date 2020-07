Investigan enfrentamientos, violencia y venta de droga en barrio Consejo

Los reiterados hechos de violencia y la problemática de la droga en barrio Consejo es uno de los temas que preocupa y ocupa al fiscal Mariano Budasoff. En diálogo con el programa, de, explicó cómo están trabajando para erradicarlo y dio más detalles sobre cómo investigan la venta de droga."Me toca la zona de Barrio Consejo, La Palangana, zona de calle 3 de Febrero, Vicente del Castillo. He recorrido esos sitios, sé que hay antagonismos entre diferentes familias desde hace un tiempo. A su vez ese antagonismo tiene que ver con la droga. Hay lugares donde se guarda, otros donde se vende. Si bien la gente sabe dónde pasa esto, por temor a tener represalias, no se anima a hablar", expresó.Aseguró que "en algunas ocasiones nosotros logramos recuperar elementos objetivos que nos permiten avanzar con las investigaciones. Estoy comprometido en desarmar el barrio Consejo y el Ministerio Público Fiscal está en conocimiento de esto, me apoya. Son acciones que hemos coordinado también con las fuerzas policiales"."A veces, ya sea porque estamos en una investigación que viene desde hace un tiempo puntualmente sobre la problemática de la droga, nos topamos con lugares donde se `aguantan´ los estupefacientes. En otras ocasiones estamos investigando un hecho delictivo, generalmente violento, como pueden ser balaceras o abuso de armas, y nos topamos con estas situaciones", comentó.En el marco de estos hechos, dijo que "no me consta que estas personas reciban pagos para guardar droga". En ese sentido, remarcó que "sí hemos llegado a domicilios y hemos encontrado gran cantidad de droga fraccionada, lista para venderse, para distribuirse. No es tan kiosquito, sino un poquito más arriba, donde empieza a haber una organización. Es con una estructura muy sencilla: hay gente que opera como soldado, otra hace logística, otra guarda la droga".Por otra parte, confirmó que "nadie está exculpado de ningún ilícito por el hecho de que se le pague para tener la droga, no lo justifica en ningún caso. Lo que sí es una constante es que en la mayoría de los hechos donde constato la existencia de droga hay mujeres, que pertenecen a un estrato social vulnerable. Estamos tratando también de tener una mirada desde la perspectiva de género"."Hay otras personas que descargan en ellas la responsabilidad. Cuando uno va a un allanamiento a determinada persona se topa con que no tienen nada en ese domicilio y curiosamente una vecina que vive cerca termina teniendo la droga de esa gente. Desconocemos si lo hacen bajo presión, por dinero o por amenazas, porque tampoco hablan. El silencio y el hermetismo que suele haber en estos vecindarios para nosotros conspira para conocer la realidad", agregó.