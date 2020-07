Policiales

Triste situación

Jueves 23 de Julio de 2020

Niño fue asaltado por otro chico Paraná: "Lo quise ayudar y me robó la bici"

"Estaba andando en bicicleta, un chico se me acercó y me preguntó si yo había visto un celular blanco y dónde vivía. Me paré y me dijo `dame la bicicleta´ y me empujó", contó a Elonce TV la víctima, de 12 años de edad.