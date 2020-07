Engañaron a un niño de 12 años para robarle la bicicleta

Otro hecho delictivo

Un niño de 12 años, andaba en la bicicleta junto a su primo, cuando se le acercó un chico, lo empujó y se la robó. Sucedió en calle Fernando Fader de la ciudad de Paraná."Durante la siesta, cuando mi hijo estaba andando en bicicleta, lo asaltaron y se la robaron. El hecho sucedió en calle Fernando Fader en José Ingeniero y Roldan", contó ala mamá."Estoy muy indignada por la situación pero también por todos los robos que suceden en el barrio. Esperamos que mi hijo, pueda recuperar la bicicleta".En tanto Santiago, dijo que "estaba andando en bicicleta y un chico se me acercó y me preguntó si yo había visto un celular blanco y dónde vivía. En ese momento me pare y me dijo `dame la bicicleta´ y me empujó"."Yo lo quise ayudar y me robó la bicicleta, después se fue por calle Fader. No sé si lo van a encontrar al chico, ojala que encuentren la bici, hace un mes que mi tío me la regaló", comentó.Y agregó que "yo había vendido la bicicleta que tenía antes, entonces mi tío me regalo una"."Hace unos días, iba a trabajar y sobre calle Fader dos chicos, me arrebatan el celular, apuntándome con un arma en la panza, y tuve miedo porque estoy embarazada", contó.Y remarcó que "realice la denuncia y con datos y fotos que tenía, realizaron un allanamiento y pudieron recuperar el celular".