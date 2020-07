Fueron negativos los desagotes de aljibes en busca de un hombre desaparecido

Policiales Desagotan aljibes cerca del domicilio de hombre desaparecido hace tres semanas

Fueron negativos los desagotes de aljibes en búsqueda de Juan Rivero, el hombre de 77 años que se encuentra desaparecido desde el 1 de julio en zona del Ejido Sur de la localidad de La Paz.el programa que se emite por"En base a esos testimonios comenzó la búsqueda policial y hasta la fecha se realizan rastrillajes en un amplio espectro de territorio a la redonda de donde fue visto por última vez. Se desagotaron tres aljibes ubicados en la zona rural de búsqueda, se inspeccionaron tajamares con personal en piraguas para buscar en los lugares a los que se pueda ingresar, porque hay mucho terreno de vegetación tupida y de difícil acceso y se trabajó con más de 40 entrevistas a vecinos y residentes de la zona", detalló el funcionario policial.Las actuaciones están a cargo del Fiscal Oscar Sobko "para tratar de dar con el paradero de esta persona porque hay toda una familia detrás que está esperando por su ubicación"."Según el testimonio de familiares directos, Rivero es una persona que no contaba con problemas de salud, no salía de su domicilio, salvo unos pocos metros de su ubicación y siempre volvía, no era de alejarse demasiado y mucho menos por muchas horas", aseguró Riquelme.De acuerdo a lo que explicó el comisario, "fue el testimonio de las personas que lo vieron en esos sectores, a más de mil metros de su domicilio, lo que hizo que se pusiera hincapié en la búsqueda de esta persona"."Apelamos a la búsqueda de información", reconoció Riquelme al solicitar datos a la población de La Paz. "No tenemos una información concreta en cuanto a una línea investigativa para decir `ocurrió tal o cual hipótesis´", indicó el comisario.Según anticipó, para este martes estaba previsto otro sector de rastrillajes en búsqueda de Rivero.Rivero es de estatura media, robusto, de tez morocha, con pelo corto y canoso. Al momento de ausentarse, vestía buzo color azul de algodón, jeans azules y alpargatas del mismo color.Cualquier información sobre su paredero, deberá ser aportada a la dependencia policial más cercana, al número 101 en La Paz, al 911 o al teléfono del jefe de la Departamental: 03437-15606992.