Nuevamente un club de Concordia fue víctima de vandalismo

Enrique Braga, presidente del Club Sarmiento de la ciudad de Concordia comentó que ya es algo común para ellos en esta zona y sobre todo en la entidad. "Nos sacaron las cañerías de agua que alimentaban los baños públicos, una canilla, una pileta, nos rompieron parte del muro de calle Pueyrredón pero el agujero lo hicieron por calle Leguizamón, son gente mala que hay en la zona, lamentablemente", dijo.



Braga afirmó que las autoridades no tienen respuestas satisfactorias ni interés de ocuparse de esto. "Una institución como Sarmiento que tiene dos colegios secundarios, una facultad, cinco disciplinas deportivas y donde no se paga un peso, te das cuenta que esta gente es mala de por sí. Tienen comedor gratis y casa gratis porque son usurpadores, todo servido hoy en día", se quejó.



El presidente de la entidad deportiva ubicada en calle 25 de Mayo recordó que ya les habían roto dos focos led y que cada pantalla salió 65.000 pesos. "¿Hasta dónde vamos a seguir con esto? Si no tenés que abandonar todo y que sea a la de Dios, pero tampoco podemos tener esa posición cuando son cuatro o cinco familias las que hacen daño, contra 400 gurises que vienen al club a hacer deporte y estudiar. Lamentablemente hoy está ganando la gente mala te guste o no", remarcó.



Por último, Enrique mencionó que hace ocho meses que no tienen ningún tipo de ingresos y todo lo que se hace es por el bolsillo de los directivos. "Encima, a veces tenemos mala suerte, como la semana pasada que se nos rompió dos veces una correa, siendo que cada una sale 2500 pesos; así que en una semana gastamos 5000 pesos de correas solamente. Todo para tratar de mantener el club. Hace un año y medio habíamos inaugurado unos bancos de suplentes y nos duraron quince días porque los tajearon y los rompieron íntegros, algo para lo que habíamos hecho una inversión de 40.000 pesos, que es mucha plata. En los baños hemos sufrido tres veces actos de vandalismo y viene la Municipalidad a inspeccionar y no te habilita la cancha porque los baños no están en condiciones. ¿Qué culpa tenemos nosotros que nos hagan daño? Si en un mes la Liga comienza, nosotros no podemos entrar porque tengo que hacer un gasto muy grande para poner la cancha en condiciones", concluyó. (Diario El Sol)