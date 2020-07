Intentaron ir de Paraná a Viale pero no los dejaron entrar

Este lunes por la tarde, en uno de los operativos de control realizados por la Policía de Viale y la Guardia Urbana en el acceso por Ruta 18, no se permitió el ingreso a dos vehículos.



Los autos habían llegado de la ciudad de Paraná y sus ocupantes no llevaban consigo un certificado o aval que justifique su ingreso a Viale.



Por tal motivo, quienes estaban a cargo de dichos controles, les explicaron que no podrían entrar a la localidad, pese a estar dentro del mismo departamento, y por ello tuvieron que volver a la capital entrerriana, publica Nueva Zona.



Más operativos

En tanto, siguen los operativos en algunos caminos de tierra , incluso se detuvo un tractor, a cuyo conductor "le explicamos que el camino estaba vallado y no podía pasar , por lo que se le pidió que se retire del lugar", informaron los encargados de las tareas.



Asimismo , señalaron que seguirán con los controles y advirtieron que "en la próxima ya no se les va a pedir que circulen por el camino correcto , sino que se procederá al secuestro por inferir el DNU de Presidencia de la Nación", consigna Micrófono Digital.