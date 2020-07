Analizarán la preventiva del empleado estatal acusado de violar a varias mujeres

Analizarán hoy la preventiva del empleado estatal acusado de violar a varias mujeres. La última audiencia en la que se revisó la medida se realizó el 22 de mayo, cuando se dispuso la prórroga por 60 días. En aquella oportunidad, las acusaciones, pública y particular, habían solicitado 90 días y la defensa su morigeración por el estado de salud del imputado y el contexto de pandemia.



Todo hace prever que Fiscalía y querella, en manos de Boris Cohen y Marcos Rodríguez Allende, van a pedir que el imputado siga alojado en la cárcel hasta que se concluya con la investigación.



Antonio Cardoso es empleado estatal y es investigado por la presunta comisión los delitos de Abuso sexual con acceso carnal reiterado, primer; Abuso sexual con acceso carnal, segundo hecho; Abuso sexual con acceso carnal reiterado, tercer hecho; Abuso sexual simple reiterado y amenazas calificadas, en concurso real, cuarto hecho; Abuso sexual con acceso carnal, quinto hecho; y Abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real con el delito de Abuso sexual con acceso carnal, sexto hecho, todos en concurso real, y consumados en quebrantamiento de la ley de Violencia de Género.



La investigación está abocada a tratar de determinar la responsabilidad de Cardoso en la comisión de, al menos hasta ahora, seis hechos en perjuicio de seis jóvenes mujeres que se acercaron al imputado persiguiendo una promesa de trabajo o de sanación de supuestas dolencias. La modalidad de los hechos era siempre la misma: convocaba a las chicas a su casa o a su trabajo, con la promesa de conseguirles trabajo o de curarlas de alguna dolencia en virtud de que se atribuía facultades de sanador, circunstancia que aprovechaba para doparlas con sustancias que disolvía en alguna infusión. Con las víctimas indefensas y sin poder de reacción, acometía contra ellas.



De todos los hechos de los que está acusado el hombre, uno habría sido cometido mediante el uso de un arma de fuego, presuntamente un revólver calibre 22. Se trata del cuarto. Según la acusación, habría sucedido en septiembre de 2019, cuando tras abusar desde mayo de aquel año de una chica que tenía 21 años, en ocasión de volver a intentar abusarla y en respuesta a que la chica opuso resistencia, "comenzó a forcejear con ella, hasta que la joven le dijo que lo estaba grabando, por lo que Cardoso buscó un arma de fuego tipo revolver, calibre .22 color plateada, se la exhibió, le mostró que estaba cargada y le expresó que si contaba algo de lo ocurrido, la iba matar a ella, a su novio y su familia, que tenía contactos y que podía tapar todo. Finalmente la encerró en la vivienda, para que no pudiera escapar, y cuando se apersonó en la vivienda el novio de la joven, antes de dejarla salir le volvió a manifestar que no tenía miedo y que si hablaba le metería un tiro". (El Diario)