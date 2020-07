El policía agredido podría "perder la visión de un ojo", contó su esposa

, en calle Buenos Aires y Cantera, se sumaron a la brutal agresión que terminó con los efectivos heridos y el móvil policial dañado.Tras el brutal ataque, los agresores escaparon en diferentes direcciones y la policía trabaja para identificar a los violentos.En tanto, Estela, esposa del policía Alberto Pauletti, contó que las heridas que sufrió el efectivo son muy graves y podría perder la visión de un ojo."Me llamó por teléfono para avisarme que lo habían lastimado pero que no me asustara que no era nada grave", dijo Estela al programa "Parte Diario" que se emite por FM Concepto. Además, la mujer agregó: "me pidió que le llevará ropa al lugar donde estaba internado"."En el caso de mi marido, le arrojaron una piedra, lo que le provocó una seria lesión en un ojo", dijo Estela y agregó:Según indicó Daniel Van Der Beken, "Alberto Pauletti es papá de Nahuel, el Cadete Solidario, que el jueves fue atacado por unos perros y sufrió lesiones.Cabe recordar que Nahuel hace mandados y cobra a voluntad o a cambio de un alimento, que luego dona en merenderos de Gualeguaychú o entrega a familias carenciadas.