Reforzarán controles policiales para evitar festejos por el Día del Amigo

"Policía de Entre Ríos viene reforzando los lugares públicos -plazas, costanera, miradores- y este lunes no será la excepción porque se trabajará de la misma manera", aseguró ael jefe de la Departamental policial de Paraná, Raúl Menescardi, en relación a los controles para evitar festejos por el Día del Amigo."Desde Operaciones se dispusieron diferentes dispositivos y procedimientos para tratar de prevenir y disuadir la circulación de vehículos y transeúntes que en algunos casos es importantes", remarcó el comisario al comunicar que habrá "funcionarios asignados y patrulleros de las áreas 911, Bancaria, Minoridad y comisarías"."Durante el fin de semana se trabajó con un dispositivo particular para reforzar los controles en diferentes sectores de la ciudad, La Toma, rulo del Túnel, Costanera y Parque Urquiza; y este lunes hubo personal asignado hasta las 4 de la mañana", explicó Menescardi.En la oportunidad, comentó que se registraron "llamados por música a alto volumen en casas particulares"."En los últimos días, con altas temperaturas, tuvimos que trabajar un poco más para reforzar áreas y jurisdicciones pero un día como se estima que no debería haber tanta afluencia", avizoró el comisario."Más allá de la autorización para el funcionamiento de bares y restó, se recomienda no olvidar que transitamos una pandemia y debemos cuidarnos entre todos", cerró.