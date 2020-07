Viajó de Crespo a Viale y le retuvieron el auto en un control policial

Efectivos policiales e inspectores municipales desarrollan controles en diferentes puntos de la ciudad de Viale y en horarios aleatorios, solicitando estrictamente toda la documentación que requiere el desplazamiento en este tiempo de pandemia.



En horas del mediodía del domingo, una situación ameritó la intervención de las autoridades del orden público.



El jefe de la dependencia, comisario Lisandro Reyes, informó que "alrededor de las 12:00 de este domingo, en calle 2 de Abril y Panamá, en conjunto con personal de tránsito municipal, se efectuó la retención preventiva de un automóvil Renault Sandero, color azul, el cual era conducido por un muchacho oriundo de Viale, pero actualmente domiciliado en la ciudad de Crespo".



"También fue notificado del DNU 297/20 del Poder Ejecutivo de la Nación Argentina, por no poseer el permiso obligatorio para circular en este período de pandemia", explicó el funcionario y ahondó en los motivos de la medida: "El conductor no pudo acreditar ninguna circunstancia para su circulación".



Se indicó que tampoco "poseía la documentación para circular, en lo que respecta cédula de conducir, cédula de identificación del automotor y seguro obligatorio".



El rodado quedó depositado en el predio destinado a tal fin por el municipio, a disposición del Juzgado de Faltas de Viale, publica FM Estación Plus Crespo.