Preventiva para tres detenidos por el crimen del ex secretario presidencial

Tres de los cuatro detenidos por el asesinato de Fabián Gutiérrez, ex secretario de la vicepresidenta Cristina Kirchner, fueron procesados hoy con prisión preventiva, mientras que el hermano de uno de ellos quedará libre por "Falta de mérito".



El juez penal del distrito santacruceño de El Calafate que lleva la causa, Carlos Navarte, informó que procesó con prisión preventiva a Facundo Zaeta, Facundo Gómez y Pedro Monzón, acusados del delito de "homicidio doblemente agravado por ensañamiento y criminis causa".



El magistrado brindó una conferencia de prensa en la que señaló que "en principio sería Facundo Zaeta (el autor del crimen), pero todos en alguna medida han colaborado para la consumación de este homicidio".



Los tres acusados por el crimen cometido el pasado 3 de julio continuarán así en prisión, mientras que el cuarto involucrado, Agustín Zaeta, hermano de Facundo, recuperará la libertad en las próximas horas.



El juez Navarte dictó la "falta de mérito" para Agustín Zaeta, aunque dispuso sobre él una medida cautelar para que no pueda abandonar la ciudad sin autorización y tenga que presentarse ante el juzgado cada 15 días.



Al respecto, el juez de la causa indicó "no había elementos que indicaran que estuvo en el lugar del hecho".



La defensa de los hermanos Zaeta, a cargo de los abogados Carlos Telleldín y Carlos Muriete, logró demostrar en principio que Agustín no tuvo participación en el crimen del empresario y ex secretario de la ex presidenta y se prepara ahora para apelar la resolución que pesa sobre su hermano Facundo.



Según consignó la prensa local, el dictamen del juez indicó que en el caso de Agustín Zaeta no se pudo establecer la vinculación en tiempo y espacio con el asesinato de Gutiérrez.



En este sentido fue clave la declaración del imputado Pedro Monzón, quien dijo no haberlo visto el día del crimen, lo que se sumó a las grabaciones de cámaras de seguridad que mostraron que Zaeta se encontraba en su casa cuando aconteció el hecho.