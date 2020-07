Un camión chocó contra cuatro animales vacunos en la Autovía Artigas. El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana en el kilómetro 99. El conductor no sufrió lesiones.Según testigos la ruta a esa hora estaba repleta de animales vacunos y el conductor de este camión no pudo evitar el choque contra estos cuatro animales.El conductor, que viajaba en dirección sur a norte y a pesar que hizo lo imposible para esquivar no pudo evitar colisionar a los animales que formaban parte de un número de ganado vacuno que cruzaba la carpeta asfáltica.El conductor del camión, salió ileso del accidente, hubo que lamentar la vida de los animales.