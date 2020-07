Robaron cerca de 6 millones de pesos de un local de cobro de servicios

Al menos dos delincuentes armados asaltaron esta mañana un local de Pago Fácil en la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde amenazaron a una encargada y a un empleado de limpieza y escaparon con una suma cercana a los 6 millones de pesos, indicaron fuentes policiales y judiciales.



Por el robo, esta noche fue aprehendido un empleado del supermercado dentro del que se encuentra el local asaltado, acusado de hurtar 10 mil pesos del botín de los asaltantes que cayeron al suelo al momento de la huida, pero de acuerdo a los investigadores no estaría vinculado a los ladrones.



El hecho ocurrió esta mañana cerca de las 10 en una oficina de Pago Fácil ubicada dentro del predio del Supermercado Carrefour, en el mencionado partido del sur del Gran Buenos Aires.



Fuentes policiales y judiciales informaron que todo comenzó cerca de las 9 de la mañana, cuando un camión de caudales de la empresa Prosegur ingresó al estacionamiento del Supermercado Carrefour y se dirigió al sector donde acceden los empleados del local de Pago Fácil.



Allí, una de las empleadas del local recibió una suma cercana a los 9 millones de pesos, precisaron las fuentes.



A los pocos minutos que el camión de caudales se retiró del lugar, dos hombres armados redujeron a un joven que trabaja como personal de limpieza y a la encargada del Pago Fácil, a quien le sacaron un manojo de llaves e ingresaron al local.



Una vez dentro, según las fuentes de la investigación, los delincuentes se dirigieron a la zona del búnker, un lugar con acceso restringido en el cual se guarda el dinero.



Los investigadores precisaron que los delincuentes, encapuchados y que utilizaron guantes y barbijos, pintaron con aerosol las cámaras de seguridad y los domos que había en el lugar para evitar que pudieran registrarse sus movimientos y ser identificados.



Tras unos pocos minutos, los delincuentes escaparon con una suma cercana a 6 millones de pesos, dijeron las fuentes, quienes agregaron que los otros 3 millones de pesos que acababan de llegar no pudieron ser robados porque la empleada había alcanzado a guardarlos en una caja fuerte que los ladrones no pudieron abrir.



Los asaltantes, en tanto, se dieron a la fuga por la puerta de emergencias ubicada en la parte trasera del local que se comunica con una zona arbolada y donde se cree que lo esperaba un Renault Logan color gris que les sirvió de apoyo.



En tanto, tanto la empleada como el personal de limpieza resultaron ilesos, aunque debieron ser asistidos porque se hallaban bajo una crisis nerviosa.



La fiscal Vanesa Maiola, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Florencio Varela, ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad del lugar.



Por medio de las imágenes, los investigadores constataron que un empleado del supermercado, quien mediante amenazas ayudaba a guardar el dinero a los delincuentes, se apoderó de 10.000 pesos que se les cayó a los asaltantes cuando escapaban del lugar.



A raíz de ello, la fiscal Maiola ordenó su inmediata aprehensión y mañana lo indagará por el delito de "hurto calamitoso".



Sin embargo, fuentes de la investigación aseguraron que el hombre no tendría vínculos con los ladrones.



Por su parte, tanto los delincuentes como el vehículo que se cree que fue utilizado para escapar, están siendo buscando intensamente por la Policía, destacaron las fuentes.