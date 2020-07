Preocupa la quema de pastizales: Se registran hasta cinco incendios por día

Policiales Incendio de una vasta extensión de pastizales en Estación Parera

"Se incrementó muchísimo la cantidad de incendios que se dan en forma diaria, la mayoría son quemas de pastizales", advirtió ael jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, Hernán Almada."Se registran cinco salidas por día, excepto este jueves cuando se salió siete veces e incluso, en un momento, hubo dos dotaciones trabajando en distintos lugares de la ciudad en forma simultánea", describió.Consultado a Almada sobre los probables motivos que hacen a la rápida propagación del fuego, éste apuntó que "la helada preparó mucho más la vegetación"."Los incendios son de pasto fino, los pastizales, y cuando hay montes cerca, el fuego se propaga", indicó al explicar que "la vegetación perdió la humedad y está bien predispuesta para que se prenda fuego, y una vez que se encendió, es muy difícil de controlar"."La mayoría de estos incendios son provocados, no siempre intencionales", aclaró el jefe de Bomberos Voluntarios, y comentó que "esta cantidad de salidas diarias es la misma que se registra en verano, cuando hace mucho más calor"."Gracias a la rápida actuación de Bomberos no se registraron daños materiales", remarcó.Almada encomendó a los vecinos "no prender fuego porque uno piensa que lo podrá controlar pero cuando hay viento o la vegetación es continua, las llamas se abren en todas las direcciones y cuando la superficie de la quema es muy difícil de controlar".El número de teléfono para contactarse con Bomberos Voluntarios es el (0343) 422699. "Tenemos una guardia activa las 24hs", aseguró Almada.