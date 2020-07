Embarazada que dará a luz el próximo lunes fue violada por tres encapuchados

Una joven que el próximo lunes dará a luz fue violada por tres encapuchados que la interceptaron cuando retornaba a su casa, en la localidad de Concepción de la Sierra, al sur de Misiones. Por el hecho la Policía detuvo a un hombre y secuestró un buzo con similares características a las que describió la víctima.



El ataque ocurrió el viernes 10 de julio, pero trascendió en las últimas horas. La mujer, de 20 años, permanece internada, con atención médica y psicológica, ya que quedó en estado de shock y por un momento los médicos temieron que corriera riesgo el embarazo, situación que fue descartada después de una serie de estudios.



La víctima relató que esa tarde se dirigió hacia el barrio Pozo Público, en la zona periférica del pueblo, para visitar a sus familiares. Cerca de las 23 emprendió el retorno hacia su casa, pero a las pocas cuadras fue sorprendida por tres personas que cubrían sus rostros con capuchas.



De acuerdo con la denuncia, le taparon la boca con una mano y pese a la resistencia que opuso, fue arrastrada hasta un yerbal, donde concretaron el ataque sexual.



Tras ser abandonada por los desconocidos, la mujer buscó ayuda en la casa de su madre, en el barrio Esperanza. En forma inmediata fue llevada de urgencia al Hospital de Concepción de la Sierra, donde recibió atención médica y se implementó el protocolo para este tipo de hechos.



Desde ese centro asistencial detallaron que si bien la víctima se halla lúcida, transita un cuadro de profunda angustia. Además, dijeron que al ingresar presentaba golpes y rasguños en las piernas y un corte superficial en el labio inferior.



El juez de Instrucción de Apóstoles, Miguel Faría, ordenó que policías de la Comisaría de la Mujer fueran hasta el hospital para tomarle la denuncia a la joven, que no pudo aportar la identidad de los agresores porque el lugar donde se produjo el ataque no cuenta con buena iluminación y los agresores llevaban capuchas.



Sin embargo, aportó datos sobre un particular dibujo en la parte frontal del buzo que llevaba uno de los violadores. Con ese dato, los investigadores salieron en busca de sospechosos.



Así, este miércoles allanaron una vivienda del barrio Don Toto de Concepción de la Sierra y secuestraron un abrigo cuyas características coinciden con las que describió la joven. Unas horas después, en la zona rural del pueblo, fue apresado por la violación un sospechoso de 22 años. Y sigue la búsqueda de otras dos personas que aún no están identificadas.

Fuente: Clarín