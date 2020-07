Caso Julita Riera: Casación decidirá si Christe cumplirá prisión domiciliaria

Ladislao Uzín Olleros, abogado defensor

Hipótesis que maneja la defensa

"El acusado en libertad o prisión domiciliaria pueda darse a la fuga"

Christe está detenido en la Unidad Penal N°1 de Paraná con prisión preventiva mientras se termina de sustanciar la investigación para dilucidar las circunstancias en las que Julieta Riera cayó, el jueves 30 de abril a la madrugada, desde el departamento 8 ubicado en el octavo piso, a una altura aproximada de 19 metros, de un edificio ubicado en calle San Martín 918, de Paraná, frente a Plaza 1° de Mayo.Al respectole dijo a"Presentamos un recurso de Casación, para que se considere la intervención que hemos interpuesto a la denegatoria a la morigeración de su restricción de libertad, para que se modifique la prisión preventiva por el arresto domiciliario, cumpliendo los requisitos y exigencias que prevé el código"."Se nos ha notificado la concesión del recurso, así que estamos a la espera de que el Tribunal de feria nos informe para que se celebre la audiencia, en la cual mejoraremos los recursos de acuerdo a los agravios que hemos vertidos contra esa denegatoria", explicó.Sobre el temor de la querella por una posible fuga, dijo que "nosotros vamos a insistir en esto, de que en las actuales circunstancias es imposible que alguien se pueda fuga. Una persona, que tiene arresto domiciliario y una tobillera, no va a intentar escaparse en una situación de pandemia, cuando todas las provincias están blindadas y para llegar a Asunción del Paraguay, que es el destino que pone la querella como posible lugar de fuga, debe atravesar 4 provincias y cruzar la aduana".En caso de que se le otorgue el arresto domiciliario "se ha ofertado la casa de la madre, quien ha otorgado todas las garantías y las fianzas para que Tribunal establezca la medida. El Tribunal tendría que comunicar cuáles son las restricciones para el arresto".En ese sentido, dijo que "si se le otorga el arresto, seria hasta que sustancia la causa el Tribunal de Juicio o de acuerdo a los tiempos si ya está operativos el juicio por jurados. Hasta ese momento tendría que estar con restricción ambulatoria, alojado en condición de encierro en el domicilio de su madre".Al respecto de temor porque el acusado siga alojado en la cárcel, comentó que "hemos denunciado una serie de amenazas y de apremios que ha sufrido, entendemos que si está alojado en un lugar del Estado este debe garantizar su integridad física".En relación a este tema, el abogado, contó que "con la hipótesis que nosotros estamos tratando de convencer al Tribunal y a los medios de comunicación y a la opinión pública, es como fueron las cosas, que realmente fue un accidente"."En estos momentos, le pedimos a los investigadores que recauden las cámaras que enfocan al lugar, para que se resguarde los elementos fílmicos que son los que van a demostrar que fue un accidente", remarcó."Desde la querella estamos plenamente convencidas de que la prisión preventiva, que está transitando el acusado es una justa excepción que han tomado los jueces", expresó aCorina Beisel"Durante junio hubo dos audiencias en virtud de un recurso que fue presentado por la defensa, agraviándose con los fundamentos por el cual se decidió la prisión preventiva", dijo.Y explicó que "tenemos un modelo constitucional que la prisión preventiva es una excepción y la regla que debe aplicarse en los proceso penales es la libertad. Nosotros presentamos un fundamento de que el acusado, en libertad o prisión domiciliaria pueda darse a la fuga"."También entendemos que existe y quedo probado y ratificado por los jueves que intervinieron en el caso, que existe un cierto entorpecimiento de la investigación. No solo por la destrucción sobre dos celulares que se encontraron en la escena del hecho, sino que también por lo que fue su actitud posterior", remarcó.Al respecto, dijo que "el día 14, el vocal número siete que interviene en esta feria, decidió conceder darles un recurso a las defensas que nuevamente se agraviaron en esta oportunidad, contra la decisión e insiste con la prisión domiciliaria"."Estamos convencidos de que la prisión domiciliaria, no va a sujetar a estar persona a su domicilio, porque ha demostrado que no tiene una capacidad de autogestión", finalizó.