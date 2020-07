Sin techo ni agua: Rescatan a 6 hermanitos que vivían en condiciones inhumanas

No tenían techo, no contaban ni siquiera con servicio de agua y estaban en riesgo, sometidos a "condiciones deplorables". Así vivían seis menores de edad, hermanos entre sí, que fueron rescatados ayer en una precaria vivienda en la ciudad de Mar del Plata por efectivos de la Policía Federal, en un contexto de pobreza extrema.Los chicos, que tienen entre 3 y 16 años, fueron encontrados en una casa usurpada ubicada en el Pasaje de la Vía (ex Carlos Gardel) al 6600, en el barrio 9 de Julio. Con ellos vivía su madre, quien por el momento no fue imputada de ningún delito aunque Fernando Castro, el fiscal de la UFIJE N°1 de Mar del Plata que estuvo a cargo de la investigación, le tomará hoy declaración.Según dijeron fuentes de la causa a Infobae, todo se inició por una denuncia de los vecinos del barrio en el mes de febrero. "Dijeron que los chicos no estaban en condiciones saludables y partir de ahí se inició la investigación. Se empezó a ver la situación y pedimos el allanamiento de manera urgente porque estaban en peligro. Más en este momento, en el que están expuestos a contraer todo tipo de enfermedades", aseguraron investigadores a este medio.Con la cantidad de pruebas recolectadas, fue entonces que el fiscal Castro le solicitó al juez de Garantías de la ciudad, Juan Tapia, la autorización para allanar la casa usurpada y así poder rescatar a los seis chicos.Con la intervención de agentes de la Delegación Mar del Plata de la Policía Federal Argentina, junto a personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas y de la Dirección Municipal de la Niñez, Adolescencia y Familia de General Pueyrredón, las víctimas fueron encontradas dentro de la casilla. "Se los sacó de ahí, que era lo más importante", agregó un investigador.Tras constatar que estaban -por ahora- en buen estado de salud, fueron puestos bajo el cuidado del Programa Nacional de Rescate. De acuerdo con las fuentes, los chicos estaban en condiciones de falta de higiene y no se descarta que hayan sometidos a algún tipo de abuso se sexual."Es algo que recién comenzará a establecerse cuando se realicen las pericias y los análisis médicos más profundos. A la madre, que es la única detenida, se le tomará declaración para establecer en qué condiciones vivían sus hijos", agregaron las fuentes.En principio la causa se investigó como un posible delito de trabajo infantil, aunque no se descarta que pueda modificarse de acuerdo con lo que se vaya averiguando tras el testimonio de la mujer, las pericias físicas y psíquicas a los menores, así como las declaraciones testimoniales de los vecinos del barrio."No se sabe cómo o si fueron explotados. Por el momento no fueron devueltos los informes médicos completos al fiscal Castro y hasta tanto no podrá establecer las imputaciones correspondientes", concluye una fuente. Fuente: (Infobae).-