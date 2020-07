Nuevo incendio de pastizales en un baldío: Vecinas apagaron el fuego con baldes

Vecinas sofocaron las llamas de un incendio de pastizales registrado en un baldío ubicado en la zona de calles Mihura y Serrano, en Paraná, registró"Esta fue la cuarta vez", aseguró Cristina, la mujer que junto a sus vecinas salió a sofocar el fuego para que las llamas no lleguen hasta el patio de su casa."Después vinieron Bomberos Voluntarios y un suboficial de Zapadores se me reía en la cara y dijo que no iban a echar más agua al borde del terreno lindante con mi casa, porque dijo que ya estaba, pero aún se ven focos que pueden prenderse de nuevo", advirtió."El fuego llegó al fondo de mi casa y yo estaba desesperada, así que junto a los vecinos, con baldes y mangueras, logramos sofocar las llamas hasta que llegaron los bomberos", rememoró la vecina.

"El fuego fue incontrolable, en diez minutos se quemó todo"

En la oportunidad, manifestó su "preocupación" por las consecuencias del incendio, que se presume intencional. "A mi hijo le dije que no se duerma porque el auto es a gas y hubo que sacarlo a la calle", comentó.Mirta, una de las vecinas que ayudó a apagar el fuego, recordó su "desesperación al ver la llamarada por la ventana". "No sabíamos para dónde disparar, salí con una manguera y los vecinos con baldes, para apagar el fuego", comentó.Cristina, la damnificada, apuntó que "el dueño del terreno baldío no da señales". "Voy a reclamar a la municipalidad para que se contacten con él y lo multen porque ya estoy cansada de esto", sentenció.