Panadería de barrio Mosconi II fue afectada por un principio de incendio

Héctor Ré, el dueño del lugar

Los dueños, junto a otra persona, cocinaban prepizzas al momento de iniciarse el fuego. Se habría desregulado el pico de un tubo de gas, indicóProfundamente consternado por la situación, Ré afirmó: "Estamos viendo que no haya nada más prendido fuego y ver qué se puede salvar de lo que quedó.", comenzó contando el hombre.De la misma manera manifestó que esta panadería está instalada en el lugar "desde hace tres meses"., puso relevancia Ré, que mencionó que "por la desesperación, salí corriendo a buscar a mi nena de adentro de mi casa". Dijo además que "hace una o dos semanas atrás, se me prendió fuego el motor de la amasadora y había vaciado el matafuegos, hoy cuando lo fui a buscar no tenía nada".Se mostró "muy agradecido por la ayuda de", ya que concurrieron a sofocar junto a la familia, este principio de incendio.Para "volver a empezar",No sé mucho qué es lo que se ha perdido", indicó. Un vecino resaltó que "Héctor no está 'pegando ni una'; siempre algo se les está rompiendo, pero siempre él tira para adelante".Piden a quiénes puedan aportar a esta familia a salir adelante después de este hecho, se comuniquen al 1(teléfono de Alberto Coronel).