Adolescente fue asesinada a golpes después de ser abusada y hay siete detenidos

Rocío Vera, la adolescente de 14 años hallada asesinada la tarde del domingo en un terreno baldío de Reconquista, Santa Fe, murió al recibir golpes en la cabeza y la principal hipótesis es que resistió el ataque sexual de cinco mayores y dos menores que están presos y serán imputados el viernes, informaron fuentes judiciales.El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Aldo Gerosa, detalló que, en base a la autopsia, se determinó que Rocío "tenía una fractura en el maxilar y otra en el hueso frontal" y un "edema cerebral" causado con un "elemento de madera".El fiscal señaló que "en principio, aparentemente, habría habido ataque sexual de parte de todos los intervinientes, se tomaron muestras de fluidos corporales, hay que esperar los estudios".Gerosa explicó que hay cinco mayores de edad detenidos y dos menores que están a disposición de la jueza Griselda Delbón, a quien elogió por su trabajo de investigación.Gerosa dijo que "en principio el hecho estaba investigado como de autoría de un menor" pero que luego surgió "información relevante y creíble que indicaría la participación de otras personas".El fiscal señaló que los siete detenidos están en calidad de autores del homicidio de Rocío, agravado por varias razones, entre ellas por violencia de género, por el hecho de consumar y ocultar un crimen (el abuso sexual) y por el concurso premeditado de dos o más personas, a lo que se suma "un aborto y el abuso sexual".Gerosa dijo que en el marco de la la causa fue secuestrado "un elemento contundente, que podría tener vinculación con este hecho.Luego, explicó que después de las detenciones se realizaron allanamientos en los que "se ha secuestrado más material que puede tener relación con el hecho, ropa que en apariencia tendría pequeñas máculas de sangre"."No quiero dar muchos más detalles porque el hecho es realmente escabroso y estamos en presencia de los padres, y no he podido conversar con ellos para saber cuál es su estado y la cuota de información que crean necesario dar en este estado", indicó Gerosa, quien recibió a la prensa junto a Nilda Valenzuela y Héctor Vera, padres de la víctima.De todas, formas, añadió que "sí, en principio, se puede afirmar que el ataque (respondió) a su negativa a mantener relaciones sexuales con alguno o varios de los que estaban presentes en el lugar, y que esa fue la razón de la agresión que derivó en su muerte".El fiscal señaló que seguramente el viernes serán las audiencias imputativas de los cinco mayores de edad, en tanto los menores serán encausados de acuerdo a la legislación vigente para su caso.Gerosa, que confirmó que Rocío estaba embarazada, dijo que las muestras de fluidos corporales permitirán saber quiénes participaron del ataque sexual, aunque aclaró que esos estudios llevarán tiempo porque no se realizan en Reconquista.Sobre la posible hora de muerte, dijo que fue "amaneciendo el domingo" y agregó que "los datos preliminares de la autopsia indican que tiene marcas de arrastre pero pos mortem" lo que lo hace presumir que el ataque "ocurrió dentro de la vivienda y posteriormente el cuerpo fue llevado a su posición final".