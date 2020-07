Fabián Gutiérrez murió por asfixia y fue torturado por más de una persona

El documento, que ya está en manos del juez Carlos Narvarte y de las partes, confirmó que la muerte se produjo por "compresión cervical intrínseca por estrangulamiento a lazo".Además, en sus conclusiones, el médico forense Francisco Echandi consideró que Gutiérrez fue atado y recibió una golpiza en todo el cuerpo, principalmente en el estómago, pecho y cabeza, lo que le provocó hemorrágias internas, en tanto que remarcó que el ex secretario de la actual vicepresidenta tenía los dedos de las manos destrozados por golpes de algún elemento contundente, como podría ser un martillo.De todos modos, el informe pericial determinó que los golpes que recibió Gutiérrez no fueron mortales, lo que avala la hipótesis de que el ex funcionario estaba siendo torturado por un grupo de personas que buscaban información.La hora de la muerte no pudo ser determinada debido a las bajas temperaturas a las que ocurrió el hecho, lo que bloqueaba el proceso de descomposición del cuerpo.Ahora, el magistrado debe definir si los hermanos Facundo y Agustín Zaeta, así como los detenidos Pedro Monzón y Facundo Gómez, continúan en prisión o son liberados mientras procede la investigación.El informe de la autopsia también está en manos de la fiscalía y los abogados defensores, que ya pueden solicitar medidas de prueba.Gutiérrez, ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, fue asesinado el pasado viernes 3 de julio y enterrado en el fondo de una casa del barrio Aeropuerto Viejo, en la ciudad santacruceña de El Calafate.Tanto por su rol de ex funcionario como por su participación como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas, el crimen y la investigación cobró una importante notoriedad política y mediática.