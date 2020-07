Denunció que policías lo golpearon cuando volvía de tomar mate con un amigo

El pasado miércoles 8 de julio, Benjamín Segovia y su madre se presentaron en la Unidad Fiscal de San Salvador para denunciar a efectivos policiales, a los que el joven no pudo identificar. Aseguran que lo golpearon y le produjeron importantes lesiones en la cabeza y rostro.Según el relato del denunciante, llegaba alrededor de la 1:00 de la madrugada de ese miércoles de tomar mates de la casa de su amigo (actividad que se encuentra prohibida debido al distanciamiento social preventivo y obligatorio), cuando de repente vio que venía una patrulla. El joven comenzó a correr porque ya tenía actas de infracción de la cuarentena. Al llegar a la vivienda lindera a su casa, le dieron la voz de alto, por lo que el chico se habría frenado, lo tiraron al suelo y lo comenzaron a golpear, publica el sitioCuando los padres escucharon estos ruidos salieron y se dieron cuenta que era su hijo el que estaba en el suelo. Los efectivos policiales decían que buscaban a ladrones que habían robado en un quiosco, pero no supieron decir qué quiosco era ni dar mayores detalles. "Mi hijo no es ningún chorro", dijo la madre aSegún indicó, en la vereda de la casa de la vecina quedaron las manchas de sangre tras la golpiza policial al muchacho.Desde la Fiscalía confirmaron la denuncia y el inicio de la investigación del caso. Hasta el momento no pudieron ser identificados los policías que habrían actuado en la paliza, pero en las últimas horas apareció un testigo que aportó datos a la causa.