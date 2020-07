El ex concejal de Rosario fue asesinado de por lo menos dos disparos

El ex concejal Eduardo Trasante fue brutalmente asesinado frente a su familia por dos delincuentes que se metieron en su casa que está ubicada en las inmediaciones de San Nicolás y bulevar Seguí, en barrio Bella Vista. Así lo confirmó hoy el vocero de la Fiscalía Regional, Sebastián Carranza.Tras el crimen, el funcionario dio algunos detalles de cómo fue el crimen que conmueve a la ciudad. "Dos masculinos que por el momento no fueron identificados llegaron al domicilio, tocaron timbre, preguntaron por la víctima (Trasante), fueron hasta donde estaba él, y lo ejecutaron de al menos dos disparos", manifestó.

Ante la consulta sobre si el exedil conocía a los agresores, contestó: "No tenemos esa información. Se está llevando adelante el relevamiento".En ese sentido, aseveró que "todavía no se le pudo tomar testimonios a los testigos por la conmoción del reciente hecho".También reveló que Trasante se encontraba "adentro de la casa con su pareja, una hija en común, dos hijas de la mujer, y una amiga de las niñas"."Todas son menores de edad, pero no estaban en lugar del hecho, sino en un lugar apartado, donde aún permanecen", afirmó.Además, enfatizó que de acuerdo a las versiones que manejan del violento episodio "la mujer de la víctima abrió la puerta y la llevaron hasta donde estaba él" y le dispararon.Por último, manifestó que se están "revelando cámaras en la zona" y ante la consulta de si se puede haber tratado de un robo, dijo: "Si bien no está descartado, por el momento no hay ningún indicio que marque eso".También admitió que los asesinos se fueron caminando del lugar, aunque no descartó que hubiese un auto esperándolos en las proximidades. (La Capital)