Encontraron el cuerpo calcinado de una mujer y detienen a su esposo

Una mujer de 67 años murió tras haber sufrido quemaduras luego de ser rociada con alcohol en su casa de la ciudad bonaerense de Saladillo y por el crimen aprehendieron a su esposo, quien declaró ante la fiscal de la causa que se trató de un suicidio, informaron hoy fuentes judiciales.



La víctima fue identificada por la justicia como Julia Sofía Rodríguez (67), quien convivía con el ahora acusado, Miguel Ángel Moreschi (71), en un domicilio de la calle Yrigoyen al 3500 de esa ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires.



Fuentes judiciales informaron a Télam que todo comenzó anteayer a las 21.45, cuando personal médico del hospital local alertó al número de emergencias 101 sobre la muerte de Rodríguez, quien minutos antes había sido hallada desnuda y quemada en el patio de su vivienda, donde se secuestró un recipiente con alcohol etílico y fósforos.



De acuerdo a los resultados de la autopsia practicada en las últimas horas, la mujer murió a raíz de un síndrome asfíctico, es decir, por la combinación de las quemaduras y la inhalación de monóxido de carbono, dijeron los informantes.



"Según los médicos, la víctima estaba viva cuando la alcanzó el fuego", explicó a Télam una fuente judicial con acceso al expediente.



Por su parte, Moreschi presentó lesiones por quemaduras en las manos que él explicó se las produjo cuando intentó apagar las llamas que envolvían a su esposa, quien, siempre de acuerdo a la versión del hombre, se prendió fuego ella misma.



En su indagatoria ante la fiscal de la causa, Patricia Hortel, el hombre mantuvo su versión del suicidio, presuntamente motivado por una depresión de su esposa que estaría bajo tratamiento psiquiátrico; sin embargo, quedó imputado de "homicidio agravado por el vínculo".



Uno de los elementos en los que se basa la acusación es que las lesiones que presentaba el sospechoso eran "por derrame", lo que no coincide con las de una persona que intentó sofocar un fuego ya iniciado.



Otro dato que alimenta las sospechas de la fiscalía es que el acusado sólo llamó a su hijo para alertar sobre lo ocurrido y lo hizo antes de que se produjera el incendio.



"Le habría dicho a su hijo ´vení que tu mamá se quiere suicidar´", detalló el pesquisa consultado, aunque esta circunstancia aún no pudo ser ratificada o rectificada ya que el hijo de la mujer todavía no declaró en sede judicial.



Además, la fiscalía no halló constancias de que la víctima estuviera bajo tratamiento psiquiátrico ni recibiera medicación en ese sentido; solo que a principios de julio había hecho un par de consultas con médicos de esa área porque estaba algo deprimida por el aislamiento obligatorio ante la pandemia de coronavirus.



En base a los elementos reunidos hasta el momento, el esposo de la víctima permanecía esta tarde aprehendido, mientras que la fiscal Hortel solicitó su detención formal al Juzgado de Garantías 7 de La Plata, que deberá resolver la cuestión en las próximas horas.



En tanto, la carátula de la causa se mantiene como "homicidio agravado por el vínculo" ya que, en principio, no existían antecedentes por violencia de género en el matrimonio, añadieron los voceros.