Joven baleado en Paraná sigue muy grave y los agresores ya están en sus casas

Martín Insaurralde, de 20 años,, en calle Celia Torrá y Garcilazo de la capital entrerriana. Volvía de trabajar en moto a su casa del barrio Paraná XX, donde vive con su pareja y su hija. Cuando se dirigía por calle Celia Torrá, al llegar a la intersección con Garcilazo (en el límite con el barrio Jauretche), dos personas salieron de un montículo de tierra que hay en un terreno, con armas de fuego, y comenzaron a dispararles.. Los investigadores de la División Homicidios, quienes están a disposición de la Fiscalía.. El muchacho no podrá salir de los límites de la casa. Pero eso dependerá de su buena voluntad o de la colaboración de los vecinos, ya que no le colocó ningún tipo de elemento que permita el monitoreo electrónico."Estamos indignados y muy dolidos porque mientras mi sobrino está grave estos asesinos están en una casa", dijo la tía del joven que ayer tuvo que volver a ser intervenido quirúrgicamente porque estaba con mucha fiebre. "Fue operado de urgencia porque estaba haciendo mucha fiebre porque uno de los tiros le lesionó el estómago, pero al final no era eso. Ahora le están haciendo otro tipo de estudio para ver cómo evoluciona", explicó la mujer.Si bien el fiscal Laureno Dato había peticionado que el arrestado vaya a la Unidad Penal Nº1 de Paraná para evitar que se fugue o entorpezca la investigación penal preparatoria.Javier Aiani, abogado defensor de Silva, solicitó 30 días de preventiva con modalidad domiciliaria.Barbagelata entendió que los dos meses solicitados por el fiscal estaban bien pero evitó enviar al penal al sospechoso del ataque grave contra Insaurralde.