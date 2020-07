Balearon a la hija de Coty Hernández: La joven contó cómo fue el ataque

Internada

Relato de la víctima

Tatuaje

La hija del cantante tropical Coty Hernández fue atacada a balazos este domingo por la tarde, en el Club del Trueque de barrio Nueva Pompeya, en la esquina de Avenida French y 4 de Enero, en la capital santafesina, en un hecho que la justicia investiga. La joven de 19 años se encuentra internada en el hospital José María Cullen y estaría fuera de peligro con heridas de bala en brazos y piernas.El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 17 cuando dos mujeres a bordo de una moto la emprendieron a tiros contra la hija del artista santafesino y rápidamente se dieron a la fuga, dejándola tendida en el suelo.La chica fue derivada de urgencia al hospital Cullen donde se determinó que presentaba dos impactos de proyectiles, uno en uno de sus brazos (con orificio de entrada y salida) y el segundo en una pierna, sin orificio de salida. Ahora se encuentra internada en la Sala 7 de Cirugía de mujeres del nosocomio aunque su estado no revestiría gravedad."Eran dos mujeres, que antes estaban paradas mirando ropa", relató Bárbara Hernández (19) desde la sala del Hospital Cullen donde se encuentra internada, luego de haber sido atacada a balazos este domingo en el club del Trueque de Nueva Pompeya. La joven, hija del cantante de música tropical Coty Hernández, recibió dos disparos en un brazo y una pierna ayer por la tarde mientras se encontraba atendiendo el puesto que tiene desde hace cinco años en el lugar.Dos mujeres en moto pasaron por el lugar y dispararon contra la joven para luego darse a la fuga. Si bien Bárbara dice no comprender las razones del ataque, sí asegura poder reconocer a las mujeres."Yo estaba entre medio de dos autos para irme a mi casa. Escucho el ruido de la moto y dicen 'esa es, esa es'. Me pongo de costado y la mina me tira. Me disparan, llego corriendo y me quedo tirada, no me podía mover", comenzó contando la joven a los medios que hacían guardia en el nosocomio.Ante la pregunta de los periodistas sobre la posibilidad de reconocer a las mujeres, Bárbara aseguró que sí, en especial por el tatuaje en el rostro de una de ellas. Según indicó, las dos atacantes habían estado en el trueque pero dijo no conocerlas."Eran dos mujeres, que estaban paradas, viendo ropa. Una estaba vestida con campera marrón de jean, la otra estaba con campera negra. Yo me acuerdo bien las caras, una tiene la cara tatuada, tiene estrellas en la cara", precisó. Fuente: (Lt10).-