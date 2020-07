Conductor arrastró con su auto a un policía: No tenía carnet ni seguro

Alrededor de las 1:45 de la madrugada del domingo, personal de la Comisaría de Crespo se encontraba, junto a agentes de Guardia Urbana Municipal, apostado en el puesto de control ubicado en acceso Presidente Ilia y Los Fresnos, de la mencionada localidad, verificando las circunstancias por las que ingresan y egresan quienes provienen de Ruta 131.



En momentos de llevar adelante ese contralor de vehículos y ocupantes, se detuvo la marcha de un automóvil, cuyo conductor manifestó no tener licencia de conducir ni seguro. Al hacer esa expresión, "el personal advirtió la emanación de aliento etílico y ante dicha irregularidad de documentación, se le requirió al joven que descienda del rodado, ya que correspondía que opere la retención preventiva", informó el comisario Enzo Gutiérrez.



El conductor hizo caso omiso al pedido y por el contrario, "arrancó el auto y se dio a la fuga, llevándose consigo un funcionario policial, que quedó prendido de la puerta y fue arrastrado unos 100 metros", afirmó Gutiérrez y agregó: "No obstante, el efectivo logró ingresar su torso por la ventanilla y sacarle la llave de contacto, concretando la detención del vehículo".



El conductor fue debidamente identificado, tratándose de un joven de 22 años de edad, domiciliado en Barrio Salto de Crespo.



El subjefe de Comisaría Crespo indicó que "el mismo fue aprehendido, con conocimiento de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación en Turno, a cargo de Laureano Dato, quien ordenó su traslado a Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la Oficina de Antecedentes y la revisación médica de rigor".



El conductor fue compulsado por una dotación de la policía de Crespo, quedando supeditado a las actuaciones instruidas por el supuesto delito de Resistencia a la Autoridad en Flagrancia; en tanto que "el vehículo fue retenido por Guardia Urbana Municipal, siendo remolcado hasta el depósito", detalló el segundo jefe a FM Estación Plus.