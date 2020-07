Disfrazado de policía quiso entrar a Villa Gesell "para ver a su novia"

El hecho se produjo el pasado 3 de julio, pero se dio a conocer en las últimas horas.



Los agentes municipales que estaban en el ingreso a la ciudad balnearia por la calle 139 dudaron cuando el hombre, que iba acompañado de una mujer, les dijo que era agente de la Bonaerense en la localidad vecina de Ostende (Pinamar).



El sujeto iba acompañado de una mujer de 32, que también aseguró que era policía y mostró su identificación.



Sin embargo, los efectivos del control dudaron de la situación porque esa persona tenía campera de la Policía Bonaerense, pero usaba un pantalón jogging.



Fue así que llamaron a la comisaría 2da. de la ciudad y pidieron que un patrullero se acerque para constatar.



Es que existe un banco de datos de los policías de afuera que vienen a trabajar y viceversa o que entran a la ciudad para hacer algún trámite bancario.



Sin embargo, estas personas no figuraban en ese listado y no tenían credenciales para identificarse, según informó el portal Infobae.

En un momento determinado apareció otro auto desde adentro de la ciudad, un Volkswagen Gol Trend negro, que acababa de entrar a Gesell porque tenía constituido el domicilio allí.



Esa persona volvía en busca de sus "amigos" y dijo que él era "oficial de policía de Pinamar".



Después de varias preguntas, el hombre que viajaba con la mujer admitió que no integraba la fuerza y que le habían prestado la campera para poder entrar a la ciudad.



Él y la mujer fueron trasladados a la comisaría y quedaron a disposición de la Justicia por violar el artículo 205 del Código Penal, en el contexto de la pandemia y la cuarentena obligatoria.



En la dependencia confirmaron que la mujer es agente de esa fuerza en Pinamar, tiene 32 años y está con licencia médica psiquiátrica desde finales de diciembre del año pasado.



El caso quedó bajo investigación del fiscal Walter Mercuri, quien abrió una causa pero liberó a los implicados, quienes debieron abandonar la ciudad y volver a sus casas sin poder salir hasta que termine la cuarentena.



En tanto, el otro policía fue infraccionado por no tener documentación del Volkswagen Gol Trend.



Por su parte, el Ministerio de Seguridad bonaerense abrió una investigación en Asuntos Internos.



