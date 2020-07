Continúan los controles vehiculares en accesos a Paraná y ciudades aledañas

Continúan los controles policiales en los accesos a la ciudad de Paraná. Los efectivos solicitan documentación vehicular y también les toman la temperatura a los conductores.Subcomisario Cristian Clotet, expresó aque "estamos en la rotonda de Ruta 12 y Ruta 18, que conecta las ciudades de Colonia Avellaneda y San Benito. Es un tránsito de ingreso a la ciudad de Paraná"."El operativo comenzó en horas tempranas de la mañana. Por ser un feriado puente el tránsito no ha sido fluido. Detuvimos la marcha de algunos camiones, pero no hubo muchos vehículos", dijo.En ese sentido, señaló que "pedimos los certificados para circular. Les preguntamos cuál es el motivo por el que ingresan o transitan por la zona. Es un paso importante porque por el Acceso se dirigen a la vecina ciudad de Santa Fe".Sobre el control de la temperatura, explicó que "trabajamos junto a la municipalidad de San Benito y Bomberos Zapadores. Ellos les toman la temperatura a los conductores con un termómetro digital. No hemos registrado conductores con fiebre. Si una persona tiene estado febril nos comunicamos con Epidemiología de la provincia, vía telefono".