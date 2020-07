Atacaron a un hombre en situación de calle: Su estado de salud es delicado

La preocupación de los vecinos

Héctor Alberto Muñoz tiene 48 años y en este momento pelea por su vida en Terapia Intensiva del Hospital San Martín, de Paraná. Está con asistencia respiratoria y su estado de salud es delicado.Según informó el programa, hace más de un año vive en situación de calle, bajo el alero de un viejo supermercado ubicado en zona de calle Ayacucho.En los últimos días, por causas que se investigan, un joven de 16 años le tiró una piedra de alrededor de 20 kg en la cabeza, mientras "Beto" dormía. El ataque le provocó severas heridas.El autor del ataque fue detenido y está acusado de tentativa de homicidio. Se investiga por qué cometió este hecho.Los vecinos de la zona le tenían gran aprecio a "Beto". Diariamente le llevaban comida y hablaban con él. Les cuidaba los autos, custodiaba el barrio.Semanas atrás, desconocidos le incendiaron sus pertenencias. El miércoles la situación pasó a mayores y derivó en su estado actual de salud."Yo lo conozco a él, está en Terapia. Lo conozco desde que éramos chicos porque había un sodero que le daba trabajo. Era un chico de familia, como todos nosotros. Hace dos años volvió al barrio, pero ya como indigente. Qué pasó en su vida no sé. Es muy respetuoso. Le dábamos siempre comida. Él tomaba pero no molestaba a nadie. Siempre estaba alerta a gente rara que pasara por la noche", contó una vecina aOtra mujer, indicó que "lo conozco de pibe. Él tomaba mucho. No sabemos qué pasó. Cuidaba los autos que estacionaban en el supermercado. No era un hombre malo, era muy bueno, todos lo ayudaban. Lo golpearon con una piedra grande. Fue tremendo, pasó como a las 23.30 pero no vimos nada"."Conocíamos a este señor, vivía acá hace dos años en situación de calle. De chico vivió en calle Ayacucho y San Nicolás. Siempre estaba acá, cuidaba la zona, si pasaba algo sabía. Es buena persona. Nos enteramos por los vecinos de lo que pasó. Es una pena porque no molestaba a nadie", dijo otro vecino.