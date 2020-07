No evalúan pedir juicio abreviado para el asesino de la docente jubilada

Tras las declaraciones del fiscal José Arias, quien aseveró que Luis Castillo, acusado de asesinar a la docente de Biología, Teresita Galli, reconoció haber sido el único autor del hecho; la defensa aseguró que no evalúa un juicio abreviado para su cliente.



Marcelo Sigot, el abogado que patrocina al acusado, señaló que el pasado martes "tuvimos una ampliación de la indagatoria" y que la misma fue "por expreso pedido de mi asistido", fue en ese marco que "se incluyó una declaración bastante amplia (por parte de Castillo) para lo que viene investigado el Ministerio Publico Fiscal a cargo del doctor Arias".



Consultado acerca de la posibilidad de que luego de la confesión se elija el camino de un juicio abreviado para su defendido, el letrado sostuvo que "no contemplamos eso, ya que el hecho de que él haya prestado la declaración hará que luego el Ministerio Publico Fiscal continúe investigando e incorporando pruebas;", asegurando que "la declaración es una prueba más".



Por otra parte, Sigot pidió a "los medios que traten de bajar los decibeles y contar todas las cosas como realmente son, porque me pone mal que se haga una cacería de esto", siendo más específico dijo que en su caso personal "he recibido faltas de respeto y hasta le faltaron el respeto a mi familia. Me trataron de homicida y yo lo único que hago es ejercer mi profesión", concluyó en declaraciones a Diario Río Uruguay.