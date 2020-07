Abuso sexual a una niña: Hubo nueva denuncia y más allanamientos

Mariano Navarro, abogado querellante en la causa contra C.C.

, ubicada a 135 kilómetros de la capital entrerriana y avanza la investigación. Se trata de una niña, que cumplió 4 años de edad, cuyos familiares denunciaron a un tío de la menor, como el supuesto autor de abusos sexuales en perjuicio de la pequeña.La causa está caratulada como "Abuso sexual con acceso carnal", y la investigación está en manos de la Unidad Fiscal de Nogoyá, a cargo de Federico Uriburu.dialogó con, en representación de los padres de la menor de cuatro años. Navarro mencionó sobre los procedimientos realizados este miércoles contra el mismo sujeto.En el marco de esta situación se ordenó "el allanamiento de la vivienda y en el campo dónde él está cumpliendo su prisión domiciliaria". Los procedimientos se desarrollaron este miércoles., indica Fm Sensación.Foto gentileza:Como resultado de los allanamientos se secuestraron seis celulares, los cuales se enviarán a Paraná para realizar los peritajes correspondientes.La primera denuncia surge "a partir de cambios en la conducta de la menor, que son observados por los padres de la misma. Sin lugar a dudas, un perverso, un degenerado como este, ha incorporado estos conocimientos en forma prematura a una nena que está a punto de cumplir cuatro años. Tomaron conocimiento a través de profesionales e hicieron la denuncia que corresponde, fueron asesorados por la fiscalía del doctor Uriburu, que ordenó la prisión preventiva del mismo, se llegó a un acuerdo de una prisión domiciliaria que está cumpliendo en el campo".En este sentido, el letrado aseveró: "Nosotros estamos actuando en representación de dos padres de una niña que fue víctima de hechos aberrantes, terribles, preocupantes. No podemos confirmar hechos que no conocemos, pero sí hay cosas de las que podemos sospechar o llegar a tener una evidencia concreta al respecto. Es una situación preocupante la actitud y la conducta de esta persona".Navarro aconsejó que "los padres deben saber que los niños necesitan saber que sus padres los acompañan, les creen, que los protegen y los cuidan. Nosotros tenemos casos que han sido paradigmáticos en Lucas González. Justamente con el fiscal Uriburu intervinimos en la causa Escobar Gaviria, donde hubo un gran número de niños involucrados".En el mismo sentido, entendió: "Decimos estos hechos no son aislados, esto no responde a actos instintivos de la persona, sino que es todo un obrar premeditado.Denotaba en su conducta algunos hechos que no son normales, incluso hemos observado en su declaración, mentiras muy graves. Vamos a aportar pruebas para probar las mentiras de este perverso", afirmó."Vamos a incorporar testimoniales, inclusive vamos a ampliar la denuncia", dejó en claro.