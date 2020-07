La madre de Facundo Castro denunció la desaparición forzada de persona

La madre de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años buscado desde el pasado 30 de abril tras salir de la localidad bonaerense de Pedro Luro, en el partido de Villarino, radicó una denuncia en la Justicia Federal por desaparición forzada de persona.



La madre del muchacho, Cristina Castro, a través de sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, presentó la denuncia ante la Fiscalía Federal de Bahía Blanca a cargo de Santiago Ulpiano Martínez.



"Presentamos una denuncia en la Justicia Federal por una desaparición forzada de personas porque quien por última vez lo vieron con vida fueron policías y las explicaciones que dieron no son convincentes", señaló hoy a Télam Aparicio.



"Además, las explicaciones que dieron fueron contradictorias y se chocan con otras pruebas recabadas por la querella en el expediente por distintas circunstancias que allí pasaron", expresó.



El letrado dijo también que "la justicia provincial se tiene que declarar incompetente y que esta investigación no tiene que ser llevada a cabo por la Policía de la provincia de Buenos Aires por la sospecha que tenemos respecto a eso".



"Como en tantas otras causas se tiene que investigar con otras fuerzas", dijo Aparicio al afirmar que "están mal investigando, desinformando, con pistas falsas donde dijeron que se lo habría visto vendiendo frutas y no hay ningún dato que avale eso".



En tanto, desde la Fiscalía General de Bahía Blanca se indicó hoy que el fiscal Rodolfo de Lucía, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 20, lleva adelante la causa por la cual se radicó una denuncia por el paradero de Astudillo Castro, quien había salido a dedo desde Pedro Luro con destino a la casa de su exnovia, el pasado 30 de abril.



"En la causa se documentó la salida del joven de la localidad de Pedro Luro el 30 de abril y parte de su trayecto hacia Bahía Blanca mediante dos controles policiales, donde se lo identificó", indicaron.



En ese contexto, las fuentes señalaron que "uno de ellos fue en cercanías de Mayor Buratovich y el otro en inmediaciones de Teniente Origone", al señalar que "unos 20 días después el joven habría sido visto en Bahía Blanca por una persona que afirmó haberlo saludado ya que lo conocía".



"Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis y se están tomando medidas de prueba y varios testimonios para dar con el paradero del muchacho", agregaron.



Según la denuncia por paradero radicada en la comisaría de Pedro Luro, al momento de ausentarse el joven, de 1,60 metros de altura, delgado, cabello corto oscuro, ojos marrones y tez trigueña, vestía pantalón jogging y campera deportiva color negros, zapatillas azules y mochila marca Wilson de color azul con letras blancas.



Por último, se indicó que cualquier dato sobre el joven se puede brindar al 911, al teléfono 0291-5084407.