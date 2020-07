Quiso hacer "una broma" y mató de un disparo al amigo de su hijo

Un hombre mató de un balazo a un amigo de su hijo cuando quiso hacerle una broma en la ciudad bonaerense de Tapalqué. Intentará probar que se equivocó al apretar el gatillo del arma en vez del rociador de alcohol que llevaba en la otra mano.



Si bien el imputado Néstor Félix Hirtz (66) se negó el lunes a prestar declaración indagatoria, el productor agropecuario le comentó extraoficialmente a algunos policías y a su defensa cuál era la "joda" que había planeado y que terminó con la muerte de Tomás Echegaray (26).



"Salió a recibirlo con un rociador de alcohol en una mano y el revólver .44 Magnum en la otra. Se equivocó y en vez de gatillar el alcohol, le gatilló el arma", confió a Télam una fuente de la investigación.



Por ello, el abogado de Hirtz, Gabriel Di Giulio, pidió este martes mediante un escrito presentado ante el fiscal de la causa, Marcelo Fernández, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Azul, que la Policía se presente en la casa donde ocurrió el hecho para secuestrar el rociador de alcohol en cuestión.



Al ser consultado por Télam, Di Giulio sólo comentó que el hecho "fue una lamentable tragedia", contó que su cliente está "conmocionado" por lo sucedido, que por ese motivo "no estaba en condiciones de declarar" en la indagatoria y que "ni bien reciba ayuda profesional y esté estabilizado, en unos días contará su versión ante el fiscal".



Hirtz continuaba detenido por la muerte de Echegaray bajo la acusación de "homicidio agravado por el uso de arma con dolo eventual", delito que prevé una pena de 10 a 25 años.



El fiscal Fernández optó por esa calificación al entender que el productor agropecuario debió haberse representado que al salir a recibir al amigo de su hijo con un arma cargada y lista para disparar, podría ocasionarle la muerte a alguien y, pese a ello continuó con su accionar y no hizo nada para evitarlo.



El arma homicida quedó secuestrada y se trata de un revólver de gran poder de fuego, un Smith & Wesson calibre .44 Magnum. También secuestraron en la camioneta del imputado un segundo revólver, calibre .38, aunque no está vinculado al hecho, y de ambas armas el acusado era legítimo usuario.



El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del domingo pasado en la casa del imputado, ubicada en la calle Luis Brané 36, de Tapalqué, ciudad cabecera del partido bonaerense homónimo, ubicada en el centro de la provincia y a unos 270 kilómetros de la Capital Federal.



Echegaray, quien jugaba al fútbol en el club Atlético Tapalqué y este año había pasado a Boca Juniors de Azul, donde no llegó a debutar, arribó a la casa de los Hirtz en su camioneta Toyota Hilux junto a otro joven para una juntada, ya que era amigo del hijo del dueño de la vivienda.



Según lo que se pudo reconstruir, Hirtz padre quiso hacerle una broma, salió a recibirlo con el revólver .44 Magnum en la mano y se le escapó un tiro.



El propio hijo de Hirtz cargó a su amigo herido en la camioneta de la víctima y lo llevó hasta el hospital de Tapalqué, donde decidieron trasladarlo al hospital Pintos de Azul, pero falleció en la ambulancia.



El autor del disparo también llegó en su propia camioneta hasta el hospital, donde al ser interrogado por la Policía les dijo: "Me mandé una cagada. Le quise hacer una joda y se me escapó un tiro", tras lo cual quedó aprehendido.



La autopsia determinó que Echegaray murió de un único disparo que ingresó a la altura del abdomen, le lesionó el hígado y la columna vertebral y salió por la espalda.



Luego de atravesar a la víctima, el proyectil terminó incrustado en el paragolpe delantero de la camioneta del detenido.