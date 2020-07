Ebrios que atropellaron y mataron a canillita taparon el cuerpo con los diarios

Federico Blanco, de 41 años, y su hijo Sebastián, de 20, estaban alcoholizados al momento de ser detenidos por el homicidio del canillita Miguel Mateo Alarcón de 62, alias "Tini", a quien, según la acusación fiscal, atropellaron y lo dejaron morir en la madrugada del domingo en la avenida Maipú de Corrientes. Luego incendiaron el automóvil para desvincularse del hecho.La fiscal de Instrucción N° 4 de Corrientes, Sonia Meza, explicó que "ni bien se los detuvo se les realizó la prueba de alcoholemia y, a pesar de las horas transcurridas, dieron positivo", aseguró.afirmó que "se determinó quien manejaba el vehículo, pero no quiero extenderme en esa información, la defensa necesita saber los elementos probatorios en contra de sus clientes, una vez que ellos sepan, se podrá desarrollar más".En cuanto a la hipótesis de que los involucrados en el accidente habrían quemado el vehículo para cubrir el hecho, la fiscal respondió "suponemos que sí".Por su parte, la hija de la víctima también se refirió al caso y contó que "según testigos, los que atropellaron a papá iban corriendo picadas. Cuando lo chocaron, intentaron subir la moto al baúl y taparon a mi papá con los diarios que quedaron desparramados"."Estoy con el alma destrozada", expresó emocionada Noemí Alarcón, la hija del canillita."Los relatos que tengo de personas que vieron lo que pasó me da más bronca. Papá volvía de buscar sus pedidos para repartir los diarios del domingo y estaba volviendo a casa. Era un trabajador nato, que eligió esa profesión y lo hacía con todo el gusto", precisó."Papá y mamá tenían ese puesto desde hacía 42 años. Amaba lo que hacía. Y obviamente que todo se lo debo a él", expresó Noemí, de profesión odontóloga."A los que mataron a papá les pido que recapaciten. Hoy me toca a mí, pero les puede tocar a ellos", sostuvo."Tengo una mezcla de sentimientos: de dolor, de bronca, de saber que le llegó su hora, y eso es inevitable, pero lo que no podemos aceptar es cómo pasó todo. Eso es incomprensible", insistió Noemí.El siniestro se produjo el domingo a la madrugada alrededor de las 2, en la intersección de la avenida Maipú y calle Los Matacos de la capital correntina. Un llamado al 911 alertó sobre un siniestro vial. Al llegar, los efectivos de la Comisaría Decimoquinta Urbana observaron una motocicleta marca Zanella ZB de 70 cc, tirada en el asfalto y al costado un hombre de apellido Alarcón. En tanto, pudieron averiguar que fue embestido por un auto que, tras el hecho, huyó del lugar.El lesionado fue trasladado al Hospital Escuela, donde horas después falleció.En el marco de la pesquisa, alrededor de las 2.40, fue hallado un vehículo marca Chevrolet Agile incendiado. Por la tarde detuvieron al propietario y a su hijo. (El Litoral)