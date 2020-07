Productor entrerriano halló tres silobolsas dañados: Escribieron fuerte insulto

Mensaje en la bolsa

El hecho sucedió en Echagüe departamento Rosario del Tala y el campo que arrienda el productor damnificado está ubicado entre Mansilla y el cruce de la ruta provincial nº 6."Se rompieron 3 silobolsas con 450 toneladas de soja. Si hacemos un cálculo estimado serían entre 6 y 7 millones de pesos", señaló.En diálogo conel productor no pudo precisar cuándo sucedió el hecho, pero fue en estos días y en cuanto constataron el hecho vandálico, realizaron la denuncia pertinente en la Policía de Rosario del Tala, quienes solicitaron no brindar mayores datos a la prensa preservando el secreto de sumario.Ni los intentos de acercamientos entre el Gobierno y los dirigentes agropecuarios paran la ola de ataques al campo y ya suman más de 60 silobolsas rotos en lo que va del año.Esta vez el productor afectado fue José Barbiero, quien al llegar este sábado al campo que arrienda ubicado en la localidad entrerriana de Gobernador Echagüe, en el Departamento de Tala, se encontró 3 silobolsas con soja rotos y con el mensaje "HMP" escrito con un cuchillo en uno de los bolsones tajeados.Según comentó el productor a, los silobolsas no estaban juntos en un mismo lugar. "Uno estaba al lado de un camino en un campo y los otros dos estaban en otro establecimiento, a 7 kilómetros de diferencia, muy escondidos, por lo que eran muy difíciles de poder verlos", informó."No sé por qué fue el ataque. Si fue como viene ocurriendo, con un tinte político en el país, que obligan a vender la soja o fue algo personal contra mí. En principio pensé que era en contra mio pero de a poco voy pensando que son tipos con ideología mas radicalizada que están en contra de los silobolsas", reflexionó.Barbiero comentó que es la primera vez que le sucede y también es el primer caso de vandalismo en la zona entrerriana donde el chacarero produce granos. En este sentido, sostuvo que hizo la denuncia en la comisaria local y confía en que se va a resolver en forma positiva.En total, en los 3 silobolsas había 450 toneladas de soja y ahora está juntando los granos que se desparramaron por el suelo pero no para embolsarla otra vez sino que ya vendió la mercadería a una empresa con precio a fijar. "Ni loco las vuelvo a embolsar", reaccionó.