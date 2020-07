Detuvieron a Alexis Zárate y deberá cumplir su condena en prisión

El futbolista Alexis Zárate fue detenido en su casa del partido bonaerense de Avellaneda y deberá cumplir en la cárcel la condena de seis años y medio que le fue dictada en 2017 por abuso sexual con acceso carnal, luego de que la Suprema Corte de Justicia le rechazara un recurso extraordinario.



La detención fue ordenada este viernes por el juez Nicolás Plo, titular del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Lomas de Zamora, luego de que el máximo tribunal provincial emitiera un fallo en el que se desestimó por "inadmisible" el recurso interpuesto por la defensa del condenado.



Ya en diciembre pasado, la Corte bonaerense había rechazado otro recurso extraordinario en el que la defensa del futbolista había pedido su absolución.



Tras conocer la última decisión judicial, la abogada de la joven que fue violada por Zárate había anticipado a NA que iba a pedir la inmediata detención del exjugador de Independiente y Temperley.



La abogada Raquel Hermida Leyenda, que representa a Giuliana Peralta, la joven denunciante, había dicho unas horas antes de que se produjera la detención, que esperaba que el condenado fuese detenido en lo inmediato, "tal como lo dijo el tribunal ante la víctima en su momento".



Además, la letrada comentó que Zárate ya había sido condenado por el TOC N° 1, por la Sala de Casación Penal, y que la Corte bonaerense había dicho que fue bien condenado, por lo que "no hay causa para ir a la Corte nacional".





El ex jugador de Independiente y Temperley fue condenado por el TOC N° 1 de Lomas de Zamora en septiembre de 2017 a la pena de seis años y medio de cárcel, lo que fue ratificado luego por la Cámara de Casación Bonaerense y en diciembre pasado por la Suprema Corte provincial.



"En supuestos como el presente la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar el alcance de la apelación federal por vía del caso excepcional de la arbitrariedad. En el caso, los recurrentes no refutaron los fundamentos por los que esta Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. En rigor, la defensa bajo la denuncia de arbitrariedad por omisión de tratamiento, solo exhibe un criterio divergente acerca de la fijación de los hechos y su prueba, cuestiones que resultan propias de los jueces de la causa", escribieron en el fallo los jueces Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Sergio Torres, Eduardo De Lázzari y la jueza Hilda Kogan.



Zárate fue condenado por la violación que cometió el 16 de marzo de 2014, en un departamento de la localidad bonaerense de Wilde.



Según se ventiló en el juicio, el hecho ocurrió cuando la joven, que era novia del jugador Martín Benítez, llegó con éste a un departamento de Wilde, luego de ir a un boliche. La pareja tuvo relaciones sexuales y luego ambos se quedaron dormidos, circunstancia en la que Zárate entró a la habitación y violó a la chica pese a que Benítez dormía a su lado.



Ámbito.com.