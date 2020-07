Asalto a comercio en Paraná: "Me gatilló y lo primero que pensé, fue en mi hijo"

Dos sujetos que se movilizaban en moto y estaban armados, protagonizaron un "raid" delictivo, que tuvieron como blanco, dos comercios de la capital entrerriana, tal como dio cuenta Elonce. Al ser identificados por personal policial, lograron hallarlos yUno de los comercios asaltados,"Estábamos por cerrar y el tipo nos sorprende diciéndonos: `dame toda la plata, dame toda la plata´. Pero pensamos que era un cliente que nos estaba haciendo una broma, pero era verdad porque nos empezó a apuntar con el arma a la cabeza", remarcó"Como vio que no le quería dar más nada, porque ya se llevaba todo, me gatilló para que le diera más plata pero no teníamos más. Fueron dos"El tipo tenía una frialdad, como si lo tuviera naturalizado.y agregó que "tenían cascos puestos y barbijo, así que no se les veía la cara. La policía vino rápido y hoy, supimos que ya los habían detenido, pero no nos han dicho nada", contó el comerciante.Además, reveló que"No sacamos bien la cuenta de cuánto se llevaron,, porque se te cruzan mil cosas por la cabeza", dijo Santiago a. Gracias a Dios, fue una desgracia con suerte", sostuvo."Anoche, no pude dormir, pero hoy tenemos que seguir porque somos laburantes y no nos queda otra", dijo el comerciante y resaltó que