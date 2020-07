Crimen en Mosconi: Preventiva para los hermanos que vengaron asesinato del padre

Policiales

Asalto a comercio en Paraná: "Me gatilló y lo primero que pensé, fue en mi hijo"

"Me estaba apuntando y como no le daba más nada, porque ya se llevaba todo, me gatilló", relató a Elonce, el dueño de la pollería asaltada ayer por dos sujetos, que también robaron en una despensa. El dramático momento.