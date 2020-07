Crimen de Ramoncito: "Los huesos no tienen el patrón genético" de su padre

La causa judicial está en manos de los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo.

"Aún no tenemos identificados con grado de certeza los restos óseos hallados"

Juan Malvasio, uno de los fiscales intervinientes en la causa

Los restos humanos encontrados el pasado 13 de marzo, en un campo en la localidad de Hernandarias, no determinaron aún que sean del menor que estuvo varios días desaparecido.Hasta el momento, la causa tiene tres sospechosos, que son primos del menor, dos de ellos hermanos y con supuestos problemas mentales que ya fueron liberados tras pasar unos días en la Alcaidía de Tribunales y en la colonia psiquiátrica de Diamante. Se trata de Luis y Hugo Roldán, de 28 y 23 años respectivamente. En tanto, el tercero, Walter Roldán de 36 años, se encuentra con prisión domiciliaria.Una vez que se sepa a quién pertenecen los restos, se debe establecer cómo se produjo la muerte. Es decir, que se tiene que afirmar en qué circunstancias se produjo el aparente homicidio de Ramón Grandoli.Cabe recordar que las partes del cuerpo, fueron encontradas en un campo ubicado a unos 700 metros de la casa de los Roldán y a unos 600 metros, del cementerio de la ciudad.dialogó con. Aseveró a nuestro medio que "el 6 de marzo pasado, en inmediaciones de la casa de la familia Roldán, que fue lo que motivó, junto a otros elementos probatorios, que se le atribuya en principio, el hecho delictivo a estas personas que hoy están sometidas a proceso"."Para poder identificar los restos óseos y determinar si corresponden a Ramón Grandoli,Como conclusión, o Ramón Grandoli no es hijo de Gabino Grandoli o bien los restos óseos que fueron encontrados no pertenecen a Ramón Grandoli", puso relevancia el fiscal.De la misma manera, dijo: "". Se extrajo sangre a las dos hermanas por parte de madre, de Ramoncito y a los resultados "los está elaborando el Servicio de Genética Forense del STJ".Gabino Grandoli ya fue informado del primer resultado de Genética Forense. Se lo comunicaron en conjunto con la Dirección de la Asistencia a la Víctima. "Le hicimos saber el resultado de esta prueba y también le hicimos saber que sin perjuicio del resultado final de la prueba de ADN con respecto a las hermanas maternas, obviamente él tiene un interés legítimo en la prosecución de la causa y está habilitado a concurrir a la Fiscalía, las veces que sea necesario para ver el avance de la misma", comentó.Al ser consultado respecto a las personas imputadas, aseveró: "Ya hablamos de la complejidad de la causa: no tenemos identificado a la víctima, y también tenemos complicaciones con las personas que fueron sometidas a proceso. Cuando dos de los imputados, fueron aprehendidos por disposición de la Fiscalía y se dispuso un examen psicológico y psiquiátricos a fin de ser sometidos a una audiencia, a fin de atribuirles un hecho delictivo, se nos informó que no eran personas que estaban ubicadas en tiempo y espacio y eso motivo a que fueran internados en un hospital de la localidad de Diamante, a fin de estabilizarlos y determinar si pueden comprender o no la criminalidad del hecho que se les atribuye. Estamos trabajando sobre la pericial psicológica y psiquiátrica que está llevando adelante el equipo interdisciplinario del Poder Judicial y aún no tenemos las conclusiones para ver si estas personas pueden ser sometidas a proceso o no". Se trata deEn otro orden, aseveró que se ordenó que "una cuchilla, se determine si tiene manchas de sangre, y como consecuencia de ello, se realice un ADN para ver si se corresponde o no con los ADN de los huesos encontrados. Pero todavía no tenemos los resultados de esa prueba". Elonce.com.