Controles vehiculares en zona de INTA: "La actitud de la gente es positiva"

En inmediaciones del INTA, continúan los controles vehiculares, en donde también se le toma la temperatura a los ocupantes de los vehículos.Jonathan González, del GIA, explicó aque "por el momento se está desarrollando todo con total normalidad. Estamos trabando distintas áreas de la Policía y la Guardia de Infantería Adiestrada"."Generalmente la gente que circula viene de localidades lindantes, donde trabajan. Vienen de Valle María, Diamante, y al revés. Es muy positiva la actitud de todas las personas, vienen con su permiso y se les toma la temperatura", dijo.Un taxista opinó que "me parecen muy bien los controles. Me han parado en Diamante también. Viajo con todo en regla. Todos tienen que tener lo correspondiente. La situación laboral está difícil. Está brava la mano, con lo poco que hay se hace lo que se puede. Me angustia la situación porque a veces no alcanza ni para el combustible".