Imágenes: Paranaense chocó de frente contra un auto en Ruta Nº 18

Este jueves, alrededor de las 11 de la mañana, colisionaron de frente una camioneta Ford Ranger, conducida por Alberto Salinas, oriundo de la ciudad de Paraná, que viajaba hacia la ciudad de Concordia. Según manifestó el conductor, se le empañó el vidrio de la camioneta y al no haber una buena señalización en en la ruta chocó a un automóvil Renault Megane, guiado por Hugo García, de General Campos.Hasta el lugar se acercaron efectivos de la Comisaría de General Campos con inspectores de Tránsito de esa ciudad, y "como no había lesionados" se retiraron del lugar sin hacer las actuaciones correspondientes, por lo que debió intervenir una aseguradora de San Salvador."Realizamos un croquis en base a lo que pasó y deberemos dirigirnos a la Comisaría para que se labre el acta", dijo la representante de la aseguradora en diálogo con el móvil de. "Esto es inusual que pase, no pasa nunca", resaltó.