Espionaje ilegal: uno por uno, quiénes son y qué hacían los detenidos

Política Detienen a 22 personas vinculadas con causa de supuesto espionaje ilegal

Por fuera de la Coordinadora de Documentación Presidencial durante el macrismo, la mayoría de los detenidos por el juez Villena formaban parte de los servicios de inteligencia.: ex coordinadora de documentación presidencial de Casa Rosada. Recibía los informes de inteligencia. La Justicia analiza si se los entregaba a Darío Nieto, secretario personal de Mauricio Macri, como surge de los testimonios. Está probado en el expediente que recibió doce veces a por lo menos cuatro de los espías implicados.: sindicado como el jefe de la organización. Ex director de Operaciones Especiales de la AFI. Ya estaba detenido en la causa que instruye el juez Juan Pablo Augé por el espionaje al Instituto Patria. Fue funcionario del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.: ex inspector de la Policía de la Ciudad, amigo personal de Martinengo, ex agente del Servicio Penitenciario, fue el hombre que reclutó a los integrantes de la organización.: ex policía de la Ciudad. Su celular fue la caja de Pandora donde se encontraron la mayoría de las pruebas de los seguimientos ilegales.: abogado y ex agente de la AFI. Señalado por el narco Sergio «Verdura» Rodríguez como la persona que lo reclutó para colocar una bomba como amenaza al ex funcionario del Ministerio de Defensa José Luis Vila. Según declaró en la bicameral, la AFI lo presionó para que un defendido suyo, Damián Lagarone, involucrara a Pablo y Hugo Moyano en maniobras de lavado de dinero.: auxiliar de inteligencia de la Policía Federal. Es esposa del subcomisario Juan José Reiriz, quien trasladó personalmente a Lázaro Báez cuando fue detenido. Fue integrante de la Policía Metropolitana y de la Federal. A partir de enero de 2016 fue designada en comisión en la AFI. Ofreció el departamento de su madre, en Mataderos, para instalar una base de la banda Super Mario Bros. A bordo de una moto, que manejaba un agente apodado «Jony», filmaba los movimientos de los autos de Cristina Kirchner, Emilio Monzó y Nicolás Massot.: oficial militar, profesor en la Escuela Nacional de Inteligencia, fue el sucesor de Antonio «Jaime» Stiuso en la jefatura de contrainteligencia de la AFI. Según él, tuvo diferencias con Arribas y por eso fue trasladado a Chile. Figura en el expediente como parte de los operativos de seguimientos a CFK.: especialista en informática, agente de la AFI. Habría realizado espionaje territorial en la provincia de Buenos Aires.: fue designado espía en "comisión" de la AFI. Es el hermano de Emilio Matta, aunque con menos relevancia que él dentro de la banda.: la mencionaron los agentes en la Bicameral como una de las encargadas de las denominadas "ayudantías". Se habría desempeñado como secretaria privada de Dalmau Pereyra.: agente de la AFI y ahijada del «Turco» Sáez. Fue descripta como «muy activa» por los agentes que hablaron en el Congreso. Participó de varias operaciones, entre ellas los seguimientos a Massot y a la hermana de Macri, Florencia.: hija del «Turco» Sáez, empleada administrativa que operaba en una base que la AFI tenía en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, en Villa Martelli.: ex agente de la AFI, hacía el análisis de los detenidos en Ezeiza. Tenía a su cargo el seguimiento de los detenidos «marcados» con un semáforo rojo.: recopilaba información comercial de las víctimas. Formó parte de los seguimientos sobre Emilio Monzó y hacía el trabajo interno de análisis de los presos de Ezeiza.: era el nexo entre la banda y el Servicio Penitenciario. Obtenía información de la cárcel de Melchor Romero y participó, entre otros, en el operativo contra el ex intendente Pablo Bruera.: funcionario del área de Justicia y Seguridad del gobierno porteño. Se cree que operaba en la búsqueda de información comercial sobre las víctimas.: ex agente de la AFI, la Policía Federal y la Metropolitana. Con poco peso dentro del grupo.: ex agentes de la Policía Federal Argentina.