Intento de estafa telefónica con la excusa de la "Tarjeta Alimentaria"

Nancy, hija de la octogenaria

Una mujer de 82 años recibió un llamado telefónico, le pidieron la clave de una tarjeta. Se hacía pasar por un integrante de la secretaría de Desarrollo Social., afirmó a: "Llamaron a mi mamá, tiene 82 años.Como le hemos dicho siempre que no tiene que atender este tipo de llamados, le pasó el teléfono a mi hijo y terminaron llamándome a mí. Me dijeron que me daban la tarjeta alimentaria para comprar. Pedían la clave de una tarjeta de crédito o débito, mía o de algún familiar de la casa".", relató la mujer.Al pedirles un teléfono donde comunicarse para asesorarse sobre el tema, "me dieron un número y me dijeron una grosería. Por supuesto, corté. ElLa mujer contó que el que llamaba, "tenía como un tono de rosarino".Al ser consultada, dijo que esta es "la primera vez" que le sucede un intento de estafa, aunque "conozco gente a la que le ha pasado", afirmó.