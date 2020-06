Robaron herramientas a herrero que "con mucho esfuerzo" construye su casa propia

Un joven herrero 28 años se encuentra construyendo su casa propia en barrio Bajada Grande. El sábado, luego de haber techado la vivienda, durmió en una carpita junto a sus pertenencias para evitar ser blanco de un robo, pero el cansancio le jugó una mala pasada y no escuchó cuando ingresaron ladrones y se alzaron con varias de sus herramientas.



"Es una indignación muy grande la que tenemos", lamentó su madre en comunicación con Elonce.



El hecho ocurrió este sábado en horas de la madrugada en zona de Calle Denis y Cortada T del barrio Bajada Grande de esta capital entrerriana.



"Él se quedó a dormir en una carpita para cuidar que no robaran los tirantes y las chapas que recién habían colocado, pero igual enterraron: rompieron el vidrio de una puerta y robaron una maquina hormigonera, que era prestada, y una soldadora Gama azul a la que le habíamos cambiado el cable por uno de dos metros de largo", detalló Mercedes.



"Se llevaron todo, y él no sabe cómo no escuchó nada; es que habían trabajado todo el día, desde temprano, para poder techar la casita que está construyendo con mucho esfuerzo", lamentó la mujer.



La denuncia fue radicada en comisaría decimoprimera, pero por razones de jurisdicción, el caso correspondería a la quinta. "Y hasta que un juez ordene un allanamiento, es mucha la demora", apuntó la madre del damnificado.



"Necesitamos recuperar las herramientas, porque la hormigonera era prestada y a la soldadora la usa para trabajar en herrería; con todo esto de la cuarentena se las rebusca para hacer changas y todo lo que gana, lo usa para la compra de material", explicó la mujer.



Quienes puedan aportar sobre las herramientas robadas, deben comunicarse al 3435127439. (Elonce)