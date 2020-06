Nuevo homicidio en Paraná: Buscan el arma y no descartan un "ajuste cuentas"

Policiales Identificaron al hombre asesinado en Paraná y confirmaron cómo fue el crimen

La causa por el crimen de Iván Villalba, de 31 años, registrado este domingo en Paraná, se encuentra en manos del fiscal Ignacio Aramberri."Con el transcurso de la investigación, dilucidaremos qué pudo haber pasado y quiénes estaban al momento del hecho", indicó ael subjefe de la División Investigaciones, Ángel Ricle.El comisario confirmó queIván Villalba y su hermano Alejandro Villalba, estaban acusados del hecho calificado en ese momento como Tentativa de Homicidio.Consultado a Ricle si la causa apunta a un presunto ajuste de cuentas por este cruento hecho de sangre, el mismo acotó: "Es una hipótesis que se está trabajando, no descartamos nada"."La investigación recién comienza pero no podemos aventurar nada hasta que no contemos con todos los elementos para concluir qué pudo haber pasado", sentenció.