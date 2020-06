Identificaron al hombre asesinado en Paraná y confirmaron cómo fue el crimen

Por causas que la Policía investiga, un hombre recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza y falleció. Se trata Iván Villalba, de 31 años, quien estaba jugando un partido de fútbol, en una cancha cerca del Volcadero de Paraná.El agresor se dirigió a un jugador en particular. Llegando a uno de los arcos, habría ingresado en escena otro joven armado que sería el que le efectuó el disparo que dejó sin vida a Villalba. Los autores del hecho se habrían dado a la fuga.Una ambulancia trasladó al herido al Centro de Salud Ramón Carrillo, donde ingresó sin vida. Personal policial de la Comisaria Quinta y el 911 actuaron en el lugar inicialmente, y luego se dio intervención a los efectivos de la División Homicidios, que llevan adelante la investigación del crimen.La víctima, estuvo involucrado en el asesinato de José Carlos Gastiazoro, ocurrido en la noche del 1° de mayo en el barrio Los Hornos de Paraná.Iván Villalba y su hermano Alejandro Villalba, estaban acusados del hecho calificado en ese momento como Tentativa de Homicidio.En la investigación no se descarta que el crimen de Gastiazoro esté vinculado con el asesinato ocurrido este domingo, aunque no hay ningún datos formales que lo confirmen. La policía maneja varias hipótesis