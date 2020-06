Hallaron 233 kilos de droga en tanque de combustible de un camión en Entre Ríos

Policiales Interceptaron un camión que transportaba importante cantidad de droga

Gendarmería Nacional decomisó 233,899 kilos de "cannabis sativa" que eran trasladados ocultos en un camión. El procedimiento tuvo lugar en Entre Ríos.Los efectivos de la Escuadrón 6 "Concepción del Uruguay", efectuaban controles sobre la Ruta Nacional N° 127 en cercanías al acceso Sauce de Luna cuando detuvieron la marcha de un transporte de carga, proveniente de San Vicente (Misiones) con destino Sargento Cabral Oeste (San Juan).Al inspeccionar la documentación presentada por el conductor, los uniformados detectaron que no presentaba la ruta a transitar por la C.N.R.T (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) y tampoco poseía registro alguno en la RTO (Revisión Técnica Obligatoria) acerca del tanque adicional que transportaba.Ante esas irregularidades, los funcionarios comenzaron un registro más exhaustivo sobre el rodado y su semirremolque en el que a simple vista solo trasladaba madera. Con colaboración del binomio cinotécnico, el can alertó a los gendarmes de una posible presencia de estupefaciente dentro del tanque adicional de combustible, el cual presentaba signos de haber sido modificado (poseía una adaptación no original, pintura fresca y soldaduras recientes).Inmediatamente, los funcionarios, mediante el uso de amoladoras y otras herramientas, lograron realizar un corte sobre el receptáculo, en el que al destaparlo hallaron 215 paquetes rectangulares que contenían marihuana. Al pesar la carga, el estupefaciente alcanzó un peso total de 233 kilos 899 gramos.El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay dispuso el decomiso de la droga y el rodado como así también, la detención del conductor.